В Генпрокуратуре Армении подтвердили, что экс-министр обороны Оганян обвиняется по делу о разгоне акций оппозиции в 2008г

Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, в рамках которого предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в стране экс-президенту Роберту Кочаряну, бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и ряду бывших руководителей.

"С.Оганяну предъявлено обвинение", - сказал журналистам начальник управления по контролю за делами особой важности генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян.

Он отметил, что обвинение касается дела 1 марта 2008 года. Других подробностей он не сообщил.

"С.Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя)", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В марте 2008 года С.Оганян был начальником главного штаба ВС Армении. В апреле того же года указом президента Армении Сержа Саргсяна был назначен министром обороны.

Арестованному в настоящее время Р.Кочаряну, Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом 2018 года были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года. Тогда в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Действующий премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".