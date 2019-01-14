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Регион 14.01.2019 19:46

Минздрав Грузии подтвердил смерть больного корью младенца от вируса "свиного гриппа"

В Грузии 10-месячный ребенок скончался от вируса так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По их данным, это стал уже 16-й лабораторно подтвержденный смертельный случай заболевания вирусом H1N1 в стране.

В Минздраве Грузии заявили журналистам в понедельник, комментируя эту информацию, что у погибшего ребенка было сопутствующее заболевание корью.

Между тем, в ведомстве отметили, что в целом по стране фиксируется спад уровня заболевания вирусом "свиного гриппа".

По сообщениям СМИ, в Грузии на сегодняшний день число заболевших свиным гриппом достигает 9 тыс. человек, из которых состояние 42 - тяжелое, они находятся в реанимационном отделении.

Что касается заболевания корью, то, как сообщали СМИ на прошлой неделе, тбилисская инфекционная больница с 1 января текущего года уже приняла до 60 пациентов с этим диагнозом.

СМИ отмечают, что согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия продолжает оставаться в списке тех стран, где больше всего распространено заболевание корью.

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Тэги: ГРУЗИЯ, H1N1, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]