В Грузии 10-месячный ребенок скончался от вируса так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в понедельник грузинские СМИ.
По их данным, это стал уже 16-й лабораторно подтвержденный смертельный случай заболевания вирусом H1N1 в стране.
В Минздраве Грузии заявили журналистам в понедельник, комментируя эту информацию, что у погибшего ребенка было сопутствующее заболевание корью.
Между тем, в ведомстве отметили, что в целом по стране фиксируется спад уровня заболевания вирусом "свиного гриппа".
По сообщениям СМИ, в Грузии на сегодняшний день число заболевших свиным гриппом достигает 9 тыс. человек, из которых состояние 42 - тяжелое, они находятся в реанимационном отделении.
Что касается заболевания корью, то, как сообщали СМИ на прошлой неделе, тбилисская инфекционная больница с 1 января текущего года уже приняла до 60 пациентов с этим диагнозом.
СМИ отмечают, что согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия продолжает оставаться в списке тех стран, где больше всего распространено заболевание корью.
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