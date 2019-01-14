Великобритания создает Стратегический совет по экономическим преступлениям

В Великобритании будет сформирована специальная группа с участием высокопоставленных представителей финансовой отрасли для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, которая будет называться Стратегический совет по экономическим преступлениям, сообщило министерство финансов страны.

Руководить им будут министр финансов Филип Хаммонд и министр внутренних дел Саджид Джавид, а в его состав войдут руководители банков Santander, Lloyds и Barclays.

"Мы должны принять меры на всех фронтах против коррумпированных мошенников, которые набивают свои карманы "грязными" деньгами и ведут роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан", - заявил С.Джавид.

По данным Минфина, ежегодно в Британии совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов ($18,5 млрд).

Ранее сообщалось, что число сообщений британским властям о подозрительных финансовых операциях (SAR), которые в том числе могут быть связаны с отмыванием денег, в 2018 году выросло на 10% и достигло рекордного уровня. Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), за год оно получило в общей сложности около 463,94 тыс. сообщений. При этом большинство из них (около 80%) поступили от банков.

Число случаев, в которых подозревалось отмывание денег, увеличилось в прошлом году на 20% - до почти 22,2 тыс. Однако их результатом стали всего 40 арестов в рамках 28 возбужденных дел.

По оценкам NCA, каждый год через Великобританию отмывают 90 млрд фунтов стерлингов.