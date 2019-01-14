Великобритания создает Стратегический совет по экономическим преступлениям

В Великобритании будет сформирована специальная группа с участием высокопоставленных представителей финансовой отрасли для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, которая будет называться Стратегический совет по экономическим преступлениям, сообщило министерство финансов страны.
Руководить им будут министр финансов Филип Хаммонд и министр внутренних дел Саджид Джавид, а в его состав войдут руководители банков Santander, Lloyds и Barclays.
"Мы должны принять меры на всех фронтах против коррумпированных мошенников, которые набивают свои карманы "грязными" деньгами и ведут роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан", - заявил С.Джавид.
По данным Минфина, ежегодно в Британии совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов ($18,5 млрд).
Ранее сообщалось, что число сообщений британским властям о подозрительных финансовых операциях (SAR), которые в том числе могут быть связаны с отмыванием денег, в 2018 году выросло на 10% и достигло рекордного уровня. Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), за год оно получило в общей сложности около 463,94 тыс. сообщений. При этом большинство из них (около 80%) поступили от банков.
Число случаев, в которых подозревалось отмывание денег, увеличилось в прошлом году на 20% - до почти 22,2 тыс. Однако их результатом стали всего 40 арестов в рамках 28 возбужденных дел.
По оценкам NCA, каждый год через Великобританию отмывают 90 млрд фунтов стерлингов.
В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта
Медведев заявил, что новогодние праздники в РФ очень длинные и это плохо влияет на экономику
Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - письмо Туска и Юнкера
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»