Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте - СМИ

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого атаковали ножом на концерте накануне вечером, скончался, сообщает польское телевидение.
П.Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр.
По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.
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