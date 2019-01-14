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СНГ 14.01.2019 20:17

Медведев заявил, что новогодние праздники в РФ очень длинные и это плохо влияет на экономику

Длинные новогодние каникулы не очень хорошо сказываются на экономике страны, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить", - сказал Д.Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

"14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает", - добавил премьер.

Он заметил, что у лауреатов праздники продолжаются благодаря Дню печати и церемонии награждения. После этого премьер пригласил их выпить по бокалу шампанского.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, НОВГОД, КАНИКУЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]