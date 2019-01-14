Медведев заявил, что новогодние праздники в РФ очень длинные и это плохо влияет на экономику

Длинные новогодние каникулы не очень хорошо сказываются на экономике страны, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить", - сказал Д.Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

"14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает", - добавил премьер.

Он заметил, что у лауреатов праздники продолжаются благодаря Дню печати и церемонии награждения. После этого премьер пригласил их выпить по бокалу шампанского.