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СНГ 14.01.2019 20:28

Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта

Визит премьер-министра Финляндии в Россию ожидается в феврале-начале марта, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"26 сентября прошлого года Дмитрий Анатольевич Медведев встречался с председателем правительства Финляндии. В феврале-начале марта мы ожидаем ответный визит председателя правительства Финляндии в Москву", - сказала В. Матвиенко на встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко в Москве в понедельник.

По словам спикера, Россия заинтересована в поступательном развитии добрососедских отношений с Финляндией, укреплении взаимодействия в международных делах, включая вопросы европейской и региональной безопасности.

В.Матвиенко также выразила надежду на активизацию межпарламентского взаимодействия двух стран.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]