Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта

Визит премьер-министра Финляндии в Россию ожидается в феврале-начале марта, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"26 сентября прошлого года Дмитрий Анатольевич Медведев встречался с председателем правительства Финляндии. В феврале-начале марта мы ожидаем ответный визит председателя правительства Финляндии в Москву", - сказала В. Матвиенко на встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко в Москве в понедельник.

По словам спикера, Россия заинтересована в поступательном развитии добрососедских отношений с Финляндией, укреплении взаимодействия в международных делах, включая вопросы европейской и региональной безопасности.

В.Матвиенко также выразила надежду на активизацию межпарламентского взаимодействия двух стран.