В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании ОАО "Azersilah", сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ президент Алиев подписал в понедельник.

Согласно документу, "Azersilah" создается на базе министерства оборонной промышленности Азербайджана.

ОАО является коммерческим юрлицом, которое с применением передовых технологий будет в Азербайджане заниматься организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом, а также на основе современного менеджмента и стандартов корпоративного управления будет координировать находящиеся в его подчинении предприятия и решать прочие вопросы, связанные с развитием этой сферы.

Как отмечается в тексте указа, создание ОАО "Azersilah" нацелено на превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров в регионе по производству оружия за счет оптимизации структуры госуправления, обеспечения устойчивого развития оборонной промышленности, еще большего усовершенствования механизмов управления в этой сфере и эффективного использования существующего потенциала на новом этапе индустриализации.

Общее руководство и контроль над деятельностью «Azersilah» осуществляет Правление, состоящее из председателя и двух его заместителей.

Президент Азербайджана утверждает Положение и структуру ОАО, определяет размер уставного капитала общества, назначает и освобождает с занимаемой должности председателя правления ОАО и его заместителей, также как и прекращает досрочно действие их полномочий. Также глава государства принимает решение о реорганизации общества или его ликвидации.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны: проект Положения ОАО "Azersilah", его структуру, в том числе предложения по размеру уставного капитала общества; предложения по передаче на баланс ОАО предприятий, находящихся в ведении министерства оборонной промышленности, и по повышению эффективности их деятельности с учетом международного опыта.

Также правительству обеспечить в месячный срок передачу на баланс общества госмущества, находящегося на балансе министерства оборонной промышленности.

Н.Аббасова