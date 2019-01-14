Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.951 RUR   0.0253 GBR   2.1834 TRY   0.3096

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.59 -1.00 Brent 60.48 -1.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13° 16 Янв 13° 17 Янв

Внутренняя политика 14.01.2019 19:29

В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании ОАО "Azersilah", сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ президент Алиев подписал в понедельник.

Согласно документу, "Azersilah" создается на базе министерства оборонной промышленности Азербайджана.

ОАО является коммерческим юрлицом, которое с применением передовых технологий будет в Азербайджане заниматься организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом, а также на основе современного менеджмента и стандартов корпоративного управления будет координировать находящиеся в его подчинении предприятия и решать прочие вопросы, связанные с развитием этой сферы.

Как отмечается в тексте указа, создание ОАО "Azersilah" нацелено на превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров в регионе по производству оружия за счет оптимизации структуры госуправления, обеспечения устойчивого развития оборонной промышленности, еще большего усовершенствования механизмов управления в этой сфере и эффективного использования существующего потенциала на новом этапе индустриализации.

Общее руководство и контроль над деятельностью «Azersilah» осуществляет Правление, состоящее из председателя и двух его заместителей.

Президент Азербайджана утверждает Положение и структуру ОАО, определяет размер уставного капитала общества, назначает и освобождает с занимаемой должности председателя правления ОАО и его заместителей, также как и прекращает досрочно действие их полномочий. Также глава государства принимает решение о реорганизации общества или его ликвидации.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны: проект Положения ОАО "Azersilah", его структуру, в том числе предложения по размеру уставного капитала общества; предложения по передаче на баланс ОАО предприятий, находящихся в ведении министерства оборонной промышленности, и по повышению эффективности их деятельности с учетом международного опыта.

Также правительству обеспечить в месячный срок передачу на баланс общества госмущества, находящегося на балансе министерства оборонной промышленности.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERSILAH, СОЗДАНИЕ, УКАЗ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]