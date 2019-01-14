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АПК 14.01.2019 20:40

В Азербайджане создано Агентство аграрных услуг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Агентства аграрных услуг (ААУ).

Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на сайте главы государства.

ААУ создается на базе действующих при Минсельхоз:е Государственной фитосанитарной службы, Госслужбы ветеринарии, Госслужбы по регистрации сортов растений и надзору над семенами и Главной государственной службы технического надзора.

Агентство будет заниматься организацией и управлением ветеринарных и фитосанитарных служб, контролем над их качеством, а также координацией деятельности государственных центров аграрного развития (DAIM).

Также в сферу деятельности Агентства входит регистрация сельхозтехники и контроль над ней, оказание госуслуг в этой сфере посредством DAIM; организация услуг в агрохимических, семенных и биологических лабораториях, пунктах испытания сортов и в центрах сертификации семян и контроль над их оказанием.

Штат сотрудников ААУ составляет 85 человек.

Минсельхозу поручается в двухмесячный срок подготовить и представить президенту страны проект Положения об Агентстве, а в течение 3 месяце - утвердить список услуг, которые будут оказываться посредством DAIM в регионах и их регламенты.

Н.Аббасова

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Тэги: УСЛУГИ, АГРАРНЫЕ, АГЕНТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]