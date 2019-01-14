В Азербайджане создано Агентство аграрных услуг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Агентства аграрных услуг (ААУ).
Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на сайте главы государства.
ААУ создается на базе действующих при Минсельхоз:е Государственной фитосанитарной службы, Госслужбы ветеринарии, Госслужбы по регистрации сортов растений и надзору над семенами и Главной государственной службы технического надзора.
Агентство будет заниматься организацией и управлением ветеринарных и фитосанитарных служб, контролем над их качеством, а также координацией деятельности государственных центров аграрного развития (DAIM).
Также в сферу деятельности Агентства входит регистрация сельхозтехники и контроль над ней, оказание госуслуг в этой сфере посредством DAIM; организация услуг в агрохимических, семенных и биологических лабораториях, пунктах испытания сортов и в центрах сертификации семян и контроль над их оказанием.
Штат сотрудников ААУ составляет 85 человек.
Минсельхозу поручается в двухмесячный срок подготовить и представить президенту страны проект Положения об Агентстве, а в течение 3 месяце - утвердить список услуг, которые будут оказываться посредством DAIM в регионах и их регламенты.
Н.Аббасова
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