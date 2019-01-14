Алиев ликвидировал Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о ликвидации Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ).

Данное решение И.Алиева отражено в указе "О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления", опубликованном в понедельник на сайте главы государства.

"Подписание указа направлено на дальнейшее усовершенствование государственного управления в Азербайджане, оптимизацию деятельности госорганов и структур и обеспечение эффективного использования средств госбюджета", - отмечается в тексте документа.

В этой связи, И.Алиев распорядился о ликвидации ГААВИЭ, Фонда знаний и Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана.

Кроме того, решением главы государства деятельность Фонда развития науки при президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована по принципу самофинансирования.

Также решением И.Алиева ликвидируются: Секретариат межуправленческой комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджана, постоянная рабочая группа Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, рабочая группа Госкомиссии, связанной с пленными, взятыми в заложники и без вести пропавшими гражданами и Секретариат Тарифного Совета. Деятельность этих структур будет теперь осуществляться по общественным принципам.

Н.Аббасова