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ТЭК 14.01.2019 21:11

Алиев ликвидировал Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о ликвидации Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ).

Данное решение И.Алиева отражено в указе "О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления", опубликованном в понедельник на сайте главы государства.

"Подписание указа направлено на дальнейшее усовершенствование государственного управления в Азербайджане, оптимизацию деятельности госорганов и структур и обеспечение эффективного использования средств госбюджета", - отмечается в тексте документа.

В этой связи, И.Алиев распорядился о ликвидации ГААВИЭ, Фонда знаний и Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана.

Кроме того, решением главы государства деятельность Фонда развития науки при президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована по принципу самофинансирования.

Также решением И.Алиева ликвидируются: Секретариат межуправленческой комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджана, постоянная рабочая группа Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, рабочая группа Госкомиссии, связанной с пленными, взятыми в заложники и без вести пропавшими гражданами и Секретариат Тарифного Совета. Деятельность этих структур будет теперь осуществляться по общественным принципам.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]