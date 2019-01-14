США не будут больше давать освобождения от санкций покупателям нефти Ирана

США не планируют выдавать новых разрешений на временное освобождение от санкций за импорт иранской нефти, наращивая усилия по прекращению экспорта нефти из этой страны, заявил в интервью агентству Bloomberg специальный представитель США по Ирану Брайан Хук (Brian Hook).

Он отметил, что из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций за импорт иранской нефти, лишь пять воспользовались этими освобождениями.

Б.Хук подтвердил, что встречался с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом перед заседанием стран ОПЕК+ в декабре прошлого года. По его словам, переговоры были частью "регулярных консультаций, которые у нас были".

"Мы были довольно открыты относительно работы с нефтяными производителями, чтобы удостовериться, что по мере того, как мы убираем большое количество иранской нефти, мы не поднимаем цену на нефть", - сказал он.

Б.Хук отказался уточнить, целевую дату полного прекращения экспорта нефти из Ирана.

"Мы должны сбалансировать интересы нашей национальной безопасности с экономическими интересами", - заметил Б.Хук.

Нефтяные санкции США против Ирана были введены в ноябре 2018 года. В течение полугода США разрешили 8 странам импортировать иранскую нефть. В этот список вошли в том числе крупнейшие экспортеры Индия и Китай, а также Южная Корея, Япония, Греция, Италия, Турция и Тайвань.

По данным агентства Bloomberg, общий объем импорта иранской нефти, который подпал под освобождение, составляет 1,25 млн б/с (Китай - 360 тыс. б/с, Индия - 300 тыс. б/с, Южная Корея - 200 тыс. б/с, Япония - 75 тыс. б/с, Турция - 137 тыс. б/с, Италия - 109 тыс. б/с, Греция - 52 тыс. б/с, Тайвань - 18 тыс. б/с).