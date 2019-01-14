Нефть Brent замедлила падение к вечеру, цена снова держится выше $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером изменяются разнонаправленно, Brent замедлила падение, а WTI перешла от снижения к вялому росту, несмотря на сигналы об ослаблении роста экономики в Китае и мире в целом.
Рынок рассчитывает на сокращение добычи странами ОПЕК, а также на дальнейшие ограничения иранских поставок.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 подешевели на $0,08 (0,13%) - до $60,4 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт опускался до $59,27 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 4 цента (0,08%) - до $51,63 за баррель.
США не собираются в дальнейшем продлевать исключения из санкций для покупателей иранской нефти или предоставлять новые подобные лицензии, заявил в понедельник спецпредставитель американского Госдепартамента по Ирану Брайан Хук в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, санкции США в отношении Ирана уже снизили экспорт иранской нефти с 2,7 млн до примерно 1 млн баррелей в сутки. Вашингтон продолжает ориентироваться на ранее объявленную цель - нулевой объем поставок нефти из Ирана на мировой рынок, добавил Б.Хук.
Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
В конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в первую декаду января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+.
В минувшие выходные Х.аль-Фалих отметил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".
Китай в прошлом году установил новый рекорд импорта нефти благодаря высокому спросу со стороны государственных НПЗ и нефтехимических корпораций.
Забастовка во французских портах, на терминалах Fluxel в Фосе и Лавере привела к перебоям в погрузочно-разгрузочных работах с нефтетанкерами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные источники. Акция протеста началась 14 января в 8:00 мск и, как ожидается, продлится ровно сутки.
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