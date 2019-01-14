Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек, более 40 пострадали

Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Еще 44 человека получили ранения. Среди пострадавших - около 10 детей.
Ранее поступали данные, что сильный взрыв прогремел в столице Афганистана.
По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.
В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
США к 2030г. переместятся на 3-е место по объему ВВП после Китая и Индии - StanChart
HSBC снизил прогноз цены Brent на 2019г. с $80 до $64 за баррель из-за роста добычи в США
Россия снижает нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы - Фалих
Пекин намерен развивать ночную экономику - мэр города
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»