Стрельба произошла на объекте компании UPS в Нью-Джерси

Неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, которая занимается экспресс-доставками, сообщают американские СМИ.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Инцидент произошел в округе Глостер.

По данным телеканала NBC, вооруженный мужчина проник на территорию объекта, затем выстрелил несколько раз в потолок. После этого он взял в заложники двух человек, один из которых - его бывшая девушка.

На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции.