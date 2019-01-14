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Дальнее зарубежье 14.01.2019 21:55

Стрельба произошла на объекте компании UPS в Нью-Джерси

Неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, которая занимается экспресс-доставками, сообщают американские СМИ.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Инцидент произошел в округе Глостер.

По данным телеканала NBC, вооруженный мужчина проник на территорию объекта, затем выстрелил несколько раз в потолок. После этого он взял в заложники двух человек, один из которых - его бывшая девушка.

На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]