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ТЭК 14.01.2019 21:50

Азербайджан в 2018г сохранил лидерство по экспорту дизтоплива в Грузию - 31,3% от общего объема

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в 2018 году завезла в страну 1 млн 98,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива (ДТ), что на 0,3% больше, чем в 2017 году, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

В прошлом году в страну было импортировано 542 тыс. тонн бензина (рост на 1,8%) и 556,9 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 1,1%).

В четвертом квартале 2018 года в страну было завезено 284,5 тыс. тонн бензина и дизтоплива - на 4,4% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 8% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

В 2018 году наибольший объем (26,6% от общего) импорта бензина и ДТ был поставлен из России - 292,2 тыс. тонн (рост на 30,7%). В результате этого она переместилась со второго на первое место среди основных поставщиков этого горючего, опередив Румынию, которая в последние годы была крупнейшим экспортером бензина и дизтоплива в Грузию.

При этом бензина из России было поставлено 217,4 тыс. тонн (40,1% всего его импорта). Что касается дизельного топлива, то здесь лидерство сохранил Азербайджан, откуда было завезено 174,5 тыс. тонн (31,3% общего его объема).

Согласно категориям горючего, 70% импортированного в Грузию бензина пришлось на горючее марки А-91 (регуляр), 28,5% - А-95 (премиум), 1,4% - А-98 (супер). Что касается дизельного топлива, то почти 100% пришлось на Euro diesel (50РРМ).

По данным Национальной службы статистики, в 2018 году цены на горючее (бензин, дизтопливо) повысились в Грузии на 4,5%.

Как сообщалось, в 2017 году Грузия завезла в страну 1 млн 95,8 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 10,9% меньше, чем годом ранее.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ДИЗТОПЛИВО, ПОСТАВКИ


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