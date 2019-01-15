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Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе

Двухдневное совещание высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов откроется во вторник в Брюсселе в здании штаб-квартиры альянса.

На заседаниях натовских военачальников будет председательствовать глава Военного комитета главный маршал авиации Стюарт Пич.

Во время каждой сессии ему будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии Кертис Скапарротти и верховный командующий альянса по трансформации генерал ВВС Андре Ланата, сообщается в коммюнике пресс-службы Североатлантического альянса.

В первый день встречи натовские военачальники проанализируют нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса.

Начальники генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка". Состоится обмен взглядами на ситуацию в регионе.

В среду, 16 января, будут обсуждаться вопросы боевой подготовки, улучшения процесса создания возможностей совместного финансирования обороны, а также партнерство НАТО-Грузия, особенно пакет мер, содействующих Тбилиси в его стремлении вступить в альянс.

Встреча завершится дискуссиями по Западным Балканам и миссии сил под эгидой НАТО для Косово (KFOR).

Дважды в год Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов заседает в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса и один раз - в одном из государств-членов организации для анализа натовских операций и миссий и подготовки военных рекомендаций Североатлантическому совету по реакции на вызовы безопасности в мире, отмечается в коммюнике.

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Тэги: НАТО, ВОЕННЫЙ, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]