Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе

Двухдневное совещание высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов откроется во вторник в Брюсселе в здании штаб-квартиры альянса.
На заседаниях натовских военачальников будет председательствовать глава Военного комитета главный маршал авиации Стюарт Пич.
Во время каждой сессии ему будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии Кертис Скапарротти и верховный командующий альянса по трансформации генерал ВВС Андре Ланата, сообщается в коммюнике пресс-службы Североатлантического альянса.
В первый день встречи натовские военачальники проанализируют нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса.
Начальники генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка". Состоится обмен взглядами на ситуацию в регионе.
В среду, 16 января, будут обсуждаться вопросы боевой подготовки, улучшения процесса создания возможностей совместного финансирования обороны, а также партнерство НАТО-Грузия, особенно пакет мер, содействующих Тбилиси в его стремлении вступить в альянс.
Встреча завершится дискуссиями по Западным Балканам и миссии сил под эгидой НАТО для Косово (KFOR).
Дважды в год Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов заседает в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса и один раз - в одном из государств-членов организации для анализа натовских операций и миссий и подготовки военных рекомендаций Североатлантическому совету по реакции на вызовы безопасности в мире, отмечается в коммюнике.
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