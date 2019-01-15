В шести аэропортах Германии 15 января пройдет забастовка

В шести крупных аэропортах Германии на вторник запланирована забастовка, сообщил профсоюз Verdi.
Протестные действия затронут воздушные гавани Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. Кроме того, приостановят работу ряд сотрудников мюнхенского аэропорта, сообщают германские СМИ.
Пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в авиасообщении.
Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тыс. работников сферы обеспечения безопасности аэропортов. Как считает профсоюз, работодатель не выдвинул каких-либо приемлемых предложений, которые позволили бы избежать забастовки.
В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00:00 по местному времени (03:00 ) и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, намерен приостановить работу с 4:00 до 18:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Эрфурте - с 6:00 до 22:00, во Франкфурте-на-Майне - с 2:00 до 20:00.
Германский профсоюз Verdi настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час работу 23 тыс. сотрудников, отвечающих за безопасность в аэропортах и досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от федеральной земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат на величину до 6,4%. Однако в Verdi с предложением не согласились.
В связи с намеченной забастовкой "Аэрофлот" 15 января отменит четыре рейса из Москвы во Франкфурт и обратно, говорится в сообщении перевозчика.
Пассажиры будут отправлены последующими рейсами из Франкфурта и других аэропортов Германии сети маршрутов "Аэрофлота", говорится в сообщении.
"Прибывшим на рейсы пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - отмечает компания.
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