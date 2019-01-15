Ким Чен Ын получил письмо от Трампа - телеканал

Президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника телеканала, письмо президента США было доставлено лидеру КНДР Ким Чен Ыну лично в руки в эти выходные.
Источник телеканала также подтвердил информацию о визите зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоля в Вашингтон на этой неделе.
Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем на этой неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить организацию второго саммита между главами США и КНДР.
В свою очередь, газета Chosun Ilbo сообщила, что Ким Ен Чхоль,
скорее всего, отправится в столицу США на два дня в четверг.
Ни Пхеньян, ни Вашингтон пока не сделали соответствующих заявлений.
Ранее предполагаемым местом проведения второго возможного саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном СМИ называли Вьетнам и Таиланд.
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