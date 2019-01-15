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Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле - ТВ

Афганские талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, сообщает телеканал TOLOnews.

"Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли 4 человека и ранены девяносто", - следует из сообщения телеканала в Twitter.

Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле. Более 90 человек, в том числе 23 ребенка, получили ранения.

По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]