Афганские талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, сообщает телеканал TOLOnews.
"Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли 4 человека и ранены девяносто", - следует из сообщения телеканала в Twitter.
Не менее четырех человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле. Более 90 человек, в том числе 23 ребенка, получили ранения.
По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.
Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.
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