Председатель комитета палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям Нита Лоуи представила две резолюции, первая из которых обеспечит возобновление финансирования правительственных учреждений до 1 февраля, а вторая - до 28 февраля, сообщает The Hill.
"Крайне важно, чтобы мы вновь открыли федеральное правительство, и две эти резолюции предлагают президенту Трампу и республиканцам Сената дополнительные варианты решения проблемы "шатдауна", при этом предоставляя время для переговоров по пограничной безопасности и иммиграционной политике. Мы должны принять их незамедлительно", - заявила Н.Лоуи.
Отмечается, что краткосрочная резолюция может быть принята палатой представителей уже во вторник. Долгосрочная, как ожидается, будет представлена на голосование в четверг.
Переговоры между демократами и республиканцами Конгресса США на 24-й день приостановления финансирования правительства ("шатдаун") по-прежнему находятся в тупике.
22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Замминистра обороны Азербайджана отбыл в Брюссель для участия в заседании комитета НАТО на уровне глав генштабов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений – Минобороны Азербайджана
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
В Азербайджане ищут инвестора для проекта закладки садов лесного ореха в Шекинском районе стоимостью 15 млн манатов
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2018г активы на 17%, чистую прибыль – на 3,4%
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
Пекин намерен развивать ночную экономику - мэр города
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому
Число корпоративных клиентов Nar продолжает расти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»