В Совете Европы считают недостаточным соблюдение прав нацменьшинств в России

При обширном этническом и национальном разнообразии России политика в области образования и законодательные норма не позволяют нацменьшинствам в РФ в полной мере пользоваться своими правами, считают в Совете Европы.

"Официальная риторика, представляющая многокультурные общества как потерпевшие крах, маргинализация национальных меньшинств на фоне уделения все большего внимания русскому языку и культуре, сокращение образования на языках меньшинств, а также общие ограничения основных свобод подрывают возможности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в полной мере пользоваться своими правами", - говорится в докладе Консультативного комитета СЕ по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, переданном в "Интерфакс" пресс-службой организации.

"Вызывает беспокойство тот факт, что СМИ меньшинств и объединения меньшинств функционируют в условиях ограниченной свободы слова и объединений", - указано в докладе.

Также эксперты отмечают "увеличение роста административной нагрузки на нацменьшинства после ужесточения законов об иноагентах и экстремизме", выделяют осложнения в получении финансирования из-за границы.

В то же время в комитете отмечают, что предпринимаются меры по укреплению прав нацменьшинств, однако они недостаточны.

Доклад содержит рекомендации российским властям по мерам поддержки нацменьшинств.

В частности, предлагается "обеспечить условия для того, чтобы лица, принадлежащие к коренным народам, могли сохранять и развивать свою культуру", а также активно участвовали в рассмотрении касающихся их вопросов, включая вопросы о пользовании землями и ресурсами.

Кроме того, авторы доклада рекомендуют "изменить законодательство и практику, касающиеся НПО и национально-культурных автономий, таким образом, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться в полной мере правом на свободу объединений", и "принять всеобъемлющую долгосрочную стратегию по обучению языкам меньшинств с детского сада до высшего образования".

В приложенном пресс-службой СЕ к докладу комментарии российских властей говорится, что "существенная часть выводов доклада сделана на основе персональных суждений и предубеждений, а также на информации, предоставленной частными источниками".

"Имеется тенденция по искажению и неверному толкованию официальных данных, что дискредитирует Российскую Федерацию", - отмечается в комментарии.