Глава комитета Конгресса США просит администрацию Трампа отчитаться о политике разделения семей мигрантов

Председатель судебного комитета палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер попросил администрацию президента Дональда Трампа предоставить информацию о политике "нулевой терпимости", которая привела к отделению детей мигрантов от их родителей.

"Без ответа остается много вопросов о развитии и исполнении политики разделения семей администрацией Трампа или политики "нулевой терпимости"", - следует из писем Дж.Надлера, направленных в министерство здравоохранения и социальных служб США, а также в министерство юстиции и национальной безопасности.

В своих посланиях конгрессмен потребовал, чтобы министерства передавали законодателям любую информацию и сохраняли записи о разработке и осуществлении политики "нулевой терпимости", задержании мигрантов и связанной с этим пограничной политике.

Конгрессмен также хочет, чтобы министерство здравоохранения и социальных служб США ответило на вопрос, как администрация идентифицировала, отслеживала и воссоединяла членов семей, которые были разлучены в течение месяцев, когда проводилась политика "нулевой терпимости".

Политика "нулевой терпимости" предусматривает уголовное преследование всех взрослых мигрантов, задержанных при попытке пересечь южную границу страны. Любые дети, доставляемые через границу, разлучаются со своими родителями и содержатся в отдельных учреждениях, иногда за сотни миль от своих семей.