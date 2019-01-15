Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 14° 17 Янв 18 Янв

Дальнее зарубежье 15.01.2019 11:46

КНДР призывает США сделать ответные шаги в переговорах по денуклеаризации

Вопрос окончательной денуклеаризации Корейского полуострова не будет решен, пока США будут придерживаться политики санкций и давления на КНДР, не предпринимая шагов навстречу Пхеньяну, пишет северокорейское издание Tongil Sinbo.

"Ядерную проблему на Корейском полуострове создали именно США, и если они не возьмут на себя свою долю ответственности, а лишь продолжат выдвигать чудовищные ультиматумы другой стороне, ядерная проблема никогда не будет решена", - говорится в статье.

"Очевидно, что наши двусторонние отношения будут развиваться быстрыми темпами, если США ответят (...) соответствующими мерами на активные усилия нашей республики", - следует из публикации.

Издание подчеркивает, что если Вашингтон продолжит настаивать на санкциях в отношении КНДР, то Северная Корея вынуждена будет искать альтернативный путь защиты своих национальных интересов, мира и стабильности на полуострове.

Публикация Tongil Sinbo появилась на фоне сообщений о том, что США и Северная Корея стремятся провести вторую встречу между Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Были достигнуты договоренности об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын в Пекине на прошлой неделе заявил, что готов к проведению второй встречи с Д.Трампом и надеется на ее положительные результаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Ким Чен Ын получил письмо от Трампа - телеканал МИД РФ: рассчитываем, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится как можно скорее, от ее исхода зависит "температура" на корейском полуострове США прорабатывают детали второй встречи Трампа и Ким Чен Ына - Помпео Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме - СМИ Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом Встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Ханое - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]