КНДР призывает США сделать ответные шаги в переговорах по денуклеаризации

Вопрос окончательной денуклеаризации Корейского полуострова не будет решен, пока США будут придерживаться политики санкций и давления на КНДР, не предпринимая шагов навстречу Пхеньяну, пишет северокорейское издание Tongil Sinbo.

"Ядерную проблему на Корейском полуострове создали именно США, и если они не возьмут на себя свою долю ответственности, а лишь продолжат выдвигать чудовищные ультиматумы другой стороне, ядерная проблема никогда не будет решена", - говорится в статье.

"Очевидно, что наши двусторонние отношения будут развиваться быстрыми темпами, если США ответят (...) соответствующими мерами на активные усилия нашей республики", - следует из публикации.

Издание подчеркивает, что если Вашингтон продолжит настаивать на санкциях в отношении КНДР, то Северная Корея вынуждена будет искать альтернативный путь защиты своих национальных интересов, мира и стабильности на полуострове.

Публикация Tongil Sinbo появилась на фоне сообщений о том, что США и Северная Корея стремятся провести вторую встречу между Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Были достигнуты договоренности об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын в Пекине на прошлой неделе заявил, что готов к проведению второй встречи с Д.Трампом и надеется на ее положительные результаты.