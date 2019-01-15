Нефть возобновила рост после резкого падения в понедельник, Brent поднялась до $59,66 за баррель

Цены на нефть во вторник возобновили повышение после резкого падения накануне, связанного с новыми признаками ослабления роста китайской экономики.
Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 увеличилась на $0,67 (1,14%), до $59,66 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,57 (1,13%) - до $51,08 за баррель.
По итогам торгов в понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на $1,49 (2,46%) - до $58,99 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.
Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.
Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок и усилило волатильность в начале текущего года.
Фьючерсы на природный газ в США подорожали в понедельник на 16% на фоне спроса, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
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