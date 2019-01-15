BakuBus отбирает поставщика запчастей для автобусов марки Iveco

ООО «BakuBus» отбирает поставщика запчастей для автобусов «Iveco», говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Госпошлина за участие составляет 2 тыс. манатов.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 26 февраля 2019 года. Тендерная процедура состоится 27 февраля.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
Н.Аббасова
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