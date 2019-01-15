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Транспорт и связь 15.01.2019 09:36

BakuBus отбирает поставщика запчастей для автобусов марки Iveco

ООО «BakuBus» отбирает поставщика запчастей для автобусов «Iveco», говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Госпошлина за участие составляет 2 тыс. манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 26 февраля 2019 года. Тендерная процедура состоится 27 февраля.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BAKUBUS, ПОСТАВЩИК, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]