BakuBus отбирает поставщика запчастей для автобусов марки Iveco

ООО «BakuBus» отбирает поставщика запчастей для автобусов «Iveco», говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Госпошлина за участие составляет 2 тыс. манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 26 февраля 2019 года. Тендерная процедура состоится 27 февраля.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасова