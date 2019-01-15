ASK закупает оборудование для İP-телефонии

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) отбирает поставщика оборудования для установки İP-телефонии.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает 2 лота.

Лот-1 предусматривает закупку необходимого оборудования и установку İP-телефонии.

Лот-2 предусматривает закупку и установку сетевого оборудования.

Стоимость участия в тендере по 1-му лоту составляет 200 манатов, по 2-му лоту - 300 манатов.

Технические предложения от компаний принимаются до 17:00 25 февраля 2019 года. Тендерная процедура состоится в26 февраля.

Телефон для справок: (077) 277 11 06.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков