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Инфраструктура и тендеры 15.01.2019 09:54

ASK закупает оборудование для İP-телефонии

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) отбирает поставщика оборудования для установки İP-телефонии.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает 2 лота.

Лот-1 предусматривает закупку необходимого оборудования и установку İP-телефонии.

Лот-2 предусматривает закупку и установку сетевого оборудования.

Стоимость участия в тендере по 1-му лоту составляет 200 манатов, по 2-му лоту - 300 манатов.

Технические предложения от компаний принимаются до 17:00 25 февраля 2019 года. Тендерная процедура состоится в26 февраля.

Телефон для справок: (077) 277 11 06.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ASK, ТЕНДЕР, ТЕЛЕФОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]