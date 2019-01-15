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Дальнее зарубежье 15.01.2019 12:14

Приговор канадцу в Китае не является средством давления на Оттаву - СМИ

Китайская англоязычная газета Global Times во вторник отвергла обвинения Запада в том, что вынесенный накануне канадскому подданному Роберту Шелленбергу смертный приговор за контрабанду наркотиков это средство давления на Канаду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что ситуация с вынесением канадскому подданному смертного приговора вызывает у него серьезную обеспокоенность.

"Это вызывает чрезмерную обеспокоенность правительства", - приводит канадское телевидение слова Дж.Трюдо. Он добавил, что, по его мнению, "Китай решил начать без достаточных оснований применять смертную казнь".

В связи с этим китайское издание отметило, что наркоторговля и другие, связанные с наркотиками преступления, считаются в Китае особо тяжкими в связи с возможными последствиями. В нынешнем столетии к смертной казни в КНР по этим преступлениям приговорено множество иностранцев, в частности, шесть поданных Японии и один британец.

"Общественное мнение в Канаде недавно обвинило Китай в "политизации" дела Шелленберга. Но то, что делает Канада, является, фактически политизацией закона", - пишет издание.

Оно отметило: "Получается, что все, что делает Канада, соответствует принципу верховенства закона, а вот то, что делает Китай - таковым не является. Канадская элита с ее двойными стандартами чувствует себя во всем правой. Но для нее настало время воспрять от сна нарциссизма культуры и ценностей, в котором она пребывает".

В минувший в понедельник суд китайского города Даляня приговорил к смертной казни 36-летнего канадского подданного Роберта Шелленберга за контрабанду 222 кг метамфетамина. Он был задержан еще в 2014 году, а через два года приговорен к тюремному заключению сроком на 15 лет. В декабре 2018 года прокуратура обжаловала это решение, сочтя его слишком мягким.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Запад связывает аресты канадцев и приговор Шелленбергу с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.

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Тэги: КИТАЙ, КАНАДА, ПРЕМЬЕР, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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