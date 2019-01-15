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Регион 15.01.2019 10:05

Ирану не удалось вывести на орбиту спутник

Иран во вторник неудачно осуществил запуск спутника - он не смог выйти на заданную орбиту, передает иранское телевидение.

По словам министра по делам телекоммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари, неудача связана с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.

Как сообщалось ранее, спутник "Пайям-э-Амиркабир", произведенный специалистами тегеранского Технологического университета Амиркабир, должен был служить космической обсерваторией.

Планировалось, что этот спутник будет передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК, ЗАПУСК, НЕУДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]