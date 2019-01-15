Главное антикоррупционное управление завершило в 2018 году расследование около 280 уголовных дел

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генпрокуроре Азербайджана рассмотрело в 2018 году 8,058 тыс. обращений граждан, заявил глава ГУБК Кямран Алиев на пресс-конференции во вторник, посвященной подведению итогов работы структуры в минувшем году.
«В том числе было рассмотрено 310 материалов криминального характера. По 222 (71,7%) из них были возбуждены уголовные дела», - отметил он.
По остальным 88 материалам (22,3%) были оформлены другие прокурорские акты, к административной ответственности привлечено 61 должностное лицо.
По словам главы ГУБК, в 2018 году на «горячую линию – 161» ГУБК поступило 3,854 тыс. обращений. По 19 из них были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса.
К.Алиев отметил, что в 2018 году следственный отдел ГУБК завершил расследование 278 уголовных дел, возбужденных в отношении 431 лица, и передал материалы в судебные инстанции. Из них 13 дел возбуждены в отношении 23 человек по фактам получения взятки (пассивное взяточничество), 36 дел (в отношении 46 лиц) - дачи взятки (активное взяточничество), 21 дело (33 человека) - злоупотребления служебными полномочиями, 68 дел (121 человек) – присвоения и растраты, 55 дел (86 человек) – мошенничества.
По направленным на рассмотрение судебных инстанций уголовным делам в 2018 году было обеспечено возмещение 44% из нанесенного материального ущерба, то есть 53,3 млн из 120 млн манатов. Кроме того, наложен арест на имущество общей стоимостью 34,2 млн манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»