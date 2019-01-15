У Путина пока нет потребности вести аккаунты в соцсетях, чтобы стать ближе к людям - Песков

У президента РФ Владимира Путина по-прежнему нет мобильного телефона, но на борту президентского лайнера есть wi-fi, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", - сказал Д.Песков в интервью "Аргументам и Фактам".
Он отметил, что информацию президент получает, как из материалов, которые ему готовит пресс-служба, так и сам знакомится с материалами СМИ. Кроме того, добавил Д.Песков, у президента большой набор служебных источников информации: министерства и ведомства, спецслужбы и т.д.
Он также утвердительно ответил на вопрос, есть ли Интернет на борту президентского самолета. "Есть", - сказал Д.Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что у В.Путина нет необходимости вести аккаунты в соцсетях для общения с россиянами. "Такой потребности у Путина пока нет. Ему не нужен Твиттер, чтобы стать ближе к людям", - сказал Д.Песков на вопрос, может ли президент РФ последовать примеру американского коллеги, который часто делает записи в Твиттере.
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