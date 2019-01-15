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СНГ 15.01.2019 12:49

У Путина пока нет потребности вести аккаунты в соцсетях, чтобы стать ближе к людям - Песков

У президента РФ Владимира Путина по-прежнему нет мобильного телефона, но на борту президентского лайнера есть wi-fi, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", - сказал Д.Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

Он отметил, что информацию президент получает, как из материалов, которые ему готовит пресс-служба, так и сам знакомится с материалами СМИ. Кроме того, добавил Д.Песков, у президента большой набор служебных источников информации: министерства и ведомства, спецслужбы и т.д.

Он также утвердительно ответил на вопрос, есть ли Интернет на борту президентского самолета. "Есть", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у В.Путина нет необходимости вести аккаунты в соцсетях для общения с россиянами. "Такой потребности у Путина пока нет. Ему не нужен Твиттер, чтобы стать ближе к людям", - сказал Д.Песков на вопрос, может ли президент РФ последовать примеру американского коллеги, который часто делает записи в Твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГАДЖЕТЫ, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]