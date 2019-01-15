Замминистра обороны Азербайджана отбыл в Брюссель для участия в заседании комитета НАТО на уровне глав генштабов

Первый заместитель министра обороны - начальник генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился с рабочим визитом в Бельгию.
По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, Н.Садыков примет участие в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в формате «Решительная поддержка».
Встреча состоится 15-16 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов.
Ф.Исазаде
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
В Азербайджане ищут инвестора для проекта закладки садов лесного ореха в Шекинском районе стоимостью 15 млн манатов
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2018г активы на 17%, чистую прибыль – на 3,4%
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
Пекин намерен развивать ночную экономику - мэр города
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Еще один "караван" нелегалов выходит из Гондураса в сторону США
У Путина пока нет потребности вести аккаунты в соцсетях, чтобы стать ближе к людям - Песков
Власти Китая обещают снизить налоги и поддержать стабильность юаня
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому
Число корпоративных клиентов Nar продолжает расти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»