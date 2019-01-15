Замминистра обороны Азербайджана отбыл в Брюссель для участия в заседании комитета НАТО на уровне глав генштабов

Первый заместитель министра обороны - начальник генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился с рабочим визитом в Бельгию.

По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, Н.Садыков примет участие в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в формате «Решительная поддержка».

Встреча состоится 15-16 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов.

Ф.Исазаде