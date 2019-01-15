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АПК 15.01.2019 11:52

В Азербайджане ищут инвестора для проекта закладки садов лесного ореха в Шекинском районе стоимостью 15 млн манатов

Азербайджанский предприниматель Чингиз Нагиев ищет инвестора для реализации проекта закладки садов лесного ореха, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Ч.Нагиев подготовил бизнес план по закладке садов орешника на площади в 1 тыс. га в Шекинском районе Азербайджана. Проект оценивается в 15 млн манатов, из которых 33% бизнесмен готов вложить сам, остальные 67% рассчитывает привлечь от инвестора», - отметили в правительстве.

Предприниматель рассчитывает реализовать проект за 10 лет. Срок окупаемости проекта составит 5 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: ОРЕХ, ЗАКЛАДКА, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]