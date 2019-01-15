В Азербайджане ищут инвестора для проекта закладки садов лесного ореха в Шекинском районе стоимостью 15 млн манатов

Азербайджанский предприниматель Чингиз Нагиев ищет инвестора для реализации проекта закладки садов лесного ореха, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Ч.Нагиев подготовил бизнес план по закладке садов орешника на площади в 1 тыс. га в Шекинском районе Азербайджана. Проект оценивается в 15 млн манатов, из которых 33% бизнесмен готов вложить сам, остальные 67% рассчитывает привлечь от инвестора», - отметили в правительстве.
Предприниматель рассчитывает реализовать проект за 10 лет. Срок окупаемости проекта составит 5 лет.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»