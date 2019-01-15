В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому

13 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского для учащихся курсов русского языка РИКЦ был проведен открытый урок, посвященный творчеству выдающегося русского писателя.

Преподаватель курсов русского языка как иностранного РИКЦ Джамиля Сафарова рассказала о жизни и творчестве Федора Достоевского. Слушатели также совершили виртуальную экскурсию по литературно-мемориальному музею Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

По итогам урока была проведена викторина, победители которой получили издания произведений Федора Достоевского.