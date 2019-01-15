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Макроэкономика 15.01.2019 12:33

Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе во вторник составил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

«ЦБА 15 января с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 манат/$1», - сообщили в ЦБА.

На предыдущем валютном аукционе 10 января средневзвешенный курс также составил 1,7 манат/$1.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТА, ЦБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]