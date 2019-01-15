В России растет число детей, погибших при пожарах - МЧС

Почти 350 человек погибли при пожарах во время новогодних праздников, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"По оперативным данным в период проведения новогодних и рождественских праздников произошло 5 тыс. 442 пожара, на которых погибло 348 человек",- сказал Р. Еникеев во вторник в ходе селекторного совещания в министерстве.

Он отметил, что статистика гибели несовершеннолетних на пожарах в период с 21 ноября 2018 года по 9 января 2019 года свидетельствует о недостаточности принимаемых мер.

"Рост гибели детей в этот период зарегистрирован в 24-х субъектах Российской Федерации. В целом по России он составил 31,5%",- сказал Р. Еникеев.

Директор департамента рекомендовал уполномоченным органам продолжить работу по газификации населенных пунктов с одновременной проработкой вопроса снижения стоимости оборудования и подключения к системам газоснабжения малообеспеченных и многодетных семей на льготных условиях.

"(Рекомендуется) исключить случаи отключения малообеспеченных и многодетных семей от газо- и электроснабжения за неуплату коммунальных услуг, применяя другие методы воздействия",- подчеркнул он.

Р.Еникеев также сообщил, что в течение 2019 года произошло 18 пожаров, связанных с пиротехникой, при этом погибших на этих пожарах нет.

"За новогодние праздники привлечено к административной ответственности 800 граждан и порядка 10 лиц (за нарушения при использовании пиротехники)",- сказал он.

В свою очередь врио заместителя главы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что в РФ с начала года произошло25 пожаров в местах массового пребывания людей, восемь из них - в торгово-развлекательных центрах.

"За отчётный период произошло 25 пожаров в местах массового пребывания людей на общей площади 3 тыс. квадратных метров, восемь из них в торгово- развлекательных центрах, четыре в медицинских учреждениях, три в образовательных учреждениях",- сказал В.Яцуценко в ходе селекторного совещания в МЧС.

По его словам, была проведена эвакуация более 1.5.тыс. человек.