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Дальнее зарубежье 15.01.2019 16:16

Власти Китая рекомендовали сотрудникам госкорпораций воздержаться от поездок в США - СМИ

Власти Китая рекомендовали руководителям и сотрудникам ряда госкорпораций избегать поездок в США, а также предпринимать дополнительные меры для защиты электронных устройств и информации на них в путешествиях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, подобные рекомендации в последние недели давал Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, осуществляющий надзор за сотней госкорпораций в различных сферах деятельности.

Новые правила распространяются также на Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию - все эти страны вместе с США участвуют во взаимодействии в сфере обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил (система AUSCANNZUKUS или Five Eyes - "пять глаз").

Если поездка за рубеж все же необходима, то с собой можно брать только корпоративные ноутбуки с надлежащими степенями защиты.

Китайские и американские топ-менеджеры стали осторожнее относиться к зарубежным поездкам после декабрьского ареста финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по выдвинутым в США обвинениям. Позднее в декабре в Китае были задержаны два гражданина Канады.

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Тэги: КИТАЙ, ГОСКОРПОРАЦИИ, ПОЕЗДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]