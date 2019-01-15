Власти Китая рекомендовали сотрудникам госкорпораций воздержаться от поездок в США - СМИ

Власти Китая рекомендовали руководителям и сотрудникам ряда госкорпораций избегать поездок в США, а также предпринимать дополнительные меры для защиты электронных устройств и информации на них в путешествиях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, подобные рекомендации в последние недели давал Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, осуществляющий надзор за сотней госкорпораций в различных сферах деятельности.

Новые правила распространяются также на Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию - все эти страны вместе с США участвуют во взаимодействии в сфере обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил (система AUSCANNZUKUS или Five Eyes - "пять глаз").

Если поездка за рубеж все же необходима, то с собой можно брать только корпоративные ноутбуки с надлежащими степенями защиты.

Китайские и американские топ-менеджеры стали осторожнее относиться к зарубежным поездкам после декабрьского ареста финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по выдвинутым в США обвинениям. Позднее в декабре в Китае были задержаны два гражданина Канады.