Власти Китая рекомендовали сотрудникам госкорпораций воздержаться от поездок в США - СМИ

Власти Китая рекомендовали руководителям и сотрудникам ряда госкорпораций избегать поездок в США, а также предпринимать дополнительные меры для защиты электронных устройств и информации на них в путешествиях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их данным, подобные рекомендации в последние недели давал Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, осуществляющий надзор за сотней госкорпораций в различных сферах деятельности.
Новые правила распространяются также на Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию - все эти страны вместе с США участвуют во взаимодействии в сфере обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил (система AUSCANNZUKUS или Five Eyes - "пять глаз").
Если поездка за рубеж все же необходима, то с собой можно брать только корпоративные ноутбуки с надлежащими степенями защиты.
Китайские и американские топ-менеджеры стали осторожнее относиться к зарубежным поездкам после декабрьского ареста финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по выдвинутым в США обвинениям. Позднее в декабре в Китае были задержаны два гражданина Канады.
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Глава МИД Азербайджана обсуждает карабахское урегулирование с сопредседателями МГ ОБСЕ
Президент Азербайджана снял с должности главу Гостелевидения
Торговый дом Азербайджана открылся в Дубае
Азербайджан увеличил в 2018 году промпроизводство на 1,5%
Население Азербайджана в 2018г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%
SOCAR эвакуировала свыше 1,7 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ВТБ (Азербайджан) поможет приобрести новые квартиры MİDA
В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»