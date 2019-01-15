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Дальнее зарубежье 15.01.2019 16:33

Южная Корея не стала называть КНДР противником в "Белой книге обороны"

Сеул не стал использовать термин "противник" в отношении КНДР в "Белой книге обороны", сообщают во вторник западные СМИ ссылкой на этот документ.

"Белая книга" является доктриной Южной Кореи в сфере обороны и безопасности на ближайшие два года, в ней говорится, что врагом будет считаться "любая внешняя сила", которая представляет угрозу суверенитету или территории страны.

В предыдущей публикации "Белой книги" 2016 года, говорилось, что КНДР представляет "главную угрозу" национальной безопасности.

В то же время оружие массового поражения, которым располагает Пхеньян, названо в нынешнем издании "Белой книги" "угрозой", однако власти Южной Кореи не обозначили этим термином ракетные испытания, проводимые КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная и Северная Кореи приступили к реализации договоренностей по снижению военной напряженности на границе двух корейских государств.

Меры предприняты во исполнение двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]