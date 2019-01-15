Сеул не стал использовать термин "противник" в отношении КНДР в "Белой книге обороны", сообщают во вторник западные СМИ ссылкой на этот документ.
"Белая книга" является доктриной Южной Кореи в сфере обороны и безопасности на ближайшие два года, в ней говорится, что врагом будет считаться "любая внешняя сила", которая представляет угрозу суверенитету или территории страны.
В предыдущей публикации "Белой книги" 2016 года, говорилось, что КНДР представляет "главную угрозу" национальной безопасности.
В то же время оружие массового поражения, которым располагает Пхеньян, названо в нынешнем издании "Белой книги" "угрозой", однако власти Южной Кореи не обозначили этим термином ракетные испытания, проводимые КНДР.
Ранее сообщалось, что Южная и Северная Кореи приступили к реализации договоренностей по снижению военной напряженности на границе двух корейских государств.
Меры предприняты во исполнение двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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