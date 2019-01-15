Корпоративные налоги по-прежнему являются основным источником доходов для бюджетов - ОЭСР

Налоги, собираемые с компаний, по-прежнему составляют самую большую долю поступлений в бюджеты стран мира, несмотря на глобальную тенденцию по снижению этих налогов, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как показывают статданные из 88 стран и территорий, в 2016 году налоги на прибыль компаний составляли 13,3% бюджетных доходов против 12% в 2000 году. В развивающихся странах показатель еще выше - 15,3% в Африке и 15,4% в странах Латинской Америки и Карибского бассейна против 9% в среднем по ОЭСР.

В совокупном объеме ВВП корпоративные налоги повысились с 2,7% в 2000 году до 3% в 2016 году.

Отмечается, что доля корпоративных налогов в бюджетных поступлениях и ВВП растет, несмотря на сокращение ставки для таких налогов. По данным ОЭСР, ставка налогов на корпоративную прибыль, собираемых центральными органами власти, опустилась до 21,4% в 2018 году по сравнению с 28,6% в 2000 году.

При этом процент стран и территорий, где налог был выше или равным 30%, в 2000 году составлял 60%, а в 2018 году - уже 20%. Лишь шесть из 76 рассматриваемых юрисдикций повысили корпоративные налоги за последние 18 лет, при этом в 12 странах корпоративный налог отсутствует или равен нулю.

Исследование проводилось на основе статданных из более 100 стран мира.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.