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СНГ 15.01.2019 18:15

В ОДКБ разрабатывают целевую программу по укреплению таджикско-афганской границы

Предложения по разработке целевой программы, направленной на укрепление таджикско-афганской границы, рассмотрены на заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Принято решение направить данный документ на внутригосударственное согласование", - сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте ОДКБ во вторник.

Также был рассмотрен проект заявления "О формировании единого и неделимого пространства безопасности".

Работа над этим документом продолжится на последующих заседаниях совета, говорится в сообщении.

В заседании, которое прошло под председательством постоянного и полномочного представителя Киргизии Амана Мамбетсеитова, принял участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]