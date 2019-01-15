В ОДКБ разрабатывают целевую программу по укреплению таджикско-афганской границы

Предложения по разработке целевой программы, направленной на укрепление таджикско-афганской границы, рассмотрены на заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Принято решение направить данный документ на внутригосударственное согласование", - сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте ОДКБ во вторник.
Также был рассмотрен проект заявления "О формировании единого и неделимого пространства безопасности".
Работа над этим документом продолжится на последующих заседаниях совета, говорится в сообщении.
В заседании, которое прошло под председательством постоянного и полномочного представителя Киргизии Амана Мамбетсеитова, принял участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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