В ОДКБ разрабатывают целевую программу по укреплению таджикско-афганской границы

Предложения по разработке целевой программы, направленной на укрепление таджикско-афганской границы, рассмотрены на заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Принято решение направить данный документ на внутригосударственное согласование", - сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте ОДКБ во вторник.

Также был рассмотрен проект заявления "О формировании единого и неделимого пространства безопасности".

Работа над этим документом продолжится на последующих заседаниях совета, говорится в сообщении.

В заседании, которое прошло под председательством постоянного и полномочного представителя Киргизии Амана Мамбетсеитова, принял участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.