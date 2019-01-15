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СНГ 15.01.2019 18:33

Лукашенко предлагает Литве вместе заниматься атомной станцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова выстраивать добрососедские отношения с Литвой, и вновь предложил вместе эксплуатировать БелАЭС.

"Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения - пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят, - я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся. Тем более что наше основное торгово-экономическое сотрудничество лежит на юге, юго-западе, юго-востоке", - заявил А.Лукашенко, назначая Валерия Барановского послом Белоруссии в Литве.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент подчеркнул, что Белорусская АЭС все равно будет построена, потому что это в интересах страны. "Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией", - подчеркнул А.Лукашенко.

"Никакой опасности для Литвы наша станция не представляет. Мы же сами чернобыльская республика. Что, мы сами не понимаем, что станция должна быть безопасной?" - добавил он.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от литовской столицы - Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.

Ранее А.Лукашенко неоднократно предлагал Литве совместно эксплуатировать станцию после ее запуска.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]