Власти Китая призвали граждан к осторожности во время поездок в Канаду

МИД КНР во вторник предупредил граждан страны о рисках, связанных с поездками в Канаду после "незаконного задержания" китайского гражданина, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
"Недавно в Канаде гражданка Китая была незаконно задержана по запросу страны, являющейся третьей стороной", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, в котором китайским гражданам советуют проявлять осторожность во время поездок в Канаду.
Ранее МИД Канады выпустил аналогичное заявление, в котором предупредил своих граждан о рисках, связанных с поездками в Китай.
Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух граждан Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".
Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.
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