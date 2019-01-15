Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.01.2019 15:59

Цены на нефть поднимаются в ожидании данных о запасах, Brent приближается к $60 за баррель

Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 увеличилась на $0,96 (1,63%), до $59,95 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,76 (1,5%) - до $51,27 за баррель.

В понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на 2,5%, WTI подешевела на 2,1%.

Участники рынка ожидают публикации отчета министерства энергетики США о запасах топлива, которая состоится в среду. Эксперты рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.

Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть возобновила рост после резкого падения в понедельник, Brent поднялась до $59,66 за баррель Нефть Brent замедлила падение к вечеру, цена снова держится выше $60 за баррель Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за 2 года Нефть дешевеет после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]