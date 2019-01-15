Цены на нефть поднимаются в ожидании данных о запасах, Brent приближается к $60 за баррель

Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 увеличилась на $0,96 (1,63%), до $59,95 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,76 (1,5%) - до $51,27 за баррель.
В понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на 2,5%, WTI подешевела на 2,1%.
Участники рынка ожидают публикации отчета министерства энергетики США о запасах топлива, которая состоится в среду. Эксперты рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.
Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.
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