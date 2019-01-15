Не менее 15 детей погибли в Сирии от холода сначала декабря - ЮНИСЕФ

С начала декабря в Сирии, по меньшей мере, 15 детей из семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за гражданской войны в стране, замерзли насмерть, сообщили во вторник в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Низкие температуры и плохие условия жизни в лагере Рукбан все чаще ставят жизни детей под угрозу. Там только за декабрь погибли, по меньшей мере, восемь детей, большинству из них еще не исполнилось и четырех месяцев", - отмечает региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппелер.

Еще семеро детей погибли от переохлаждения в пути при переселении из города Хаджин, расположенного на востоке страны.

Лагерь "Рукбан", в котором проживает около 50 тыс. беженцев, находится на юге Сирии в односторонне созданной США зоне деэскалации Эт-Танф. Российская сторона неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он препятствует доступу в этот лагерь международной гуманитарной помощи.