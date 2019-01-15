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Дальнее зарубежье 15.01.2019 16:04

Не менее 15 детей погибли в Сирии от холода сначала декабря - ЮНИСЕФ

С начала декабря в Сирии, по меньшей мере, 15 детей из семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за гражданской войны в стране, замерзли насмерть, сообщили во вторник в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Низкие температуры и плохие условия жизни в лагере Рукбан все чаще ставят жизни детей под угрозу. Там только за декабрь погибли, по меньшей мере, восемь детей, большинству из них еще не исполнилось и четырех месяцев", - отмечает региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппелер.

Еще семеро детей погибли от переохлаждения в пути при переселении из города Хаджин, расположенного на востоке страны.

Лагерь "Рукбан", в котором проживает около 50 тыс. беженцев, находится на юге Сирии в односторонне созданной США зоне деэскалации Эт-Танф. Российская сторона неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он препятствует доступу в этот лагерь международной гуманитарной помощи.

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Тэги: ЮНИСЕФ, СИРИЯ, ДЕТИ, ХОЛОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]