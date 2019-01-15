Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель поручил членам своего кабинета подготовиться к варианту выхода Великобритании из ЕС без соглашения ("жесткий" Brexit), чтобы ограничить последствия реализации этого варианта для предприятий и населения страны, сообщает во вторник газета "Суар".

Хотя ушедшее в отставку федеральное правительство Бельгии является "правительством по текущим делам" до новых парламентских выборов в мае, Ш.Мишель попросил в конце минувшего года государственные ведомства и региональные власти провести аналитическую работу с целью определить меры на случай, если британский парламент отвергнет соглашение.

Во вторник в Брюсселе организовано межминистерское совещание, посвященное разработке таких мер и подготовке соответствующего "чрезвычайного закона" на случай "жесткого" Brexit, сценарий которого в Бельгии считают достаточно вероятным.

"Суар" пишет, что, в случае провала во вторник вечером голосования по соглашению в Палате общин британского парламента, бельгийские предприятия могут столкнуться с проблемами таможенных сборов, регуляторного контроля и другими препятствиями для торговли.

Бельгийские власти сознают, что избавиться от этих проблем в отсутствие соглашения по Brexit будет невозможно, однако стремятся минимизировать последствия для национальной экономики и подданных.

Среди планируемых мер - набор дополнительного числа таможенников, чтобы избежать долгого ожидания в очередях на границе, создание около ста новых рабочих мест в Федеральном агентстве по безопасности продовольственной цепи, обеспечение уважения социальных прав бельгийцев, живущих в Великобритании.