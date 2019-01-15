Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.01.2019 19:01

Бельгийские власти готовятся к "жесткому сценарию" Brexit

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель поручил членам своего кабинета подготовиться к варианту выхода Великобритании из ЕС без соглашения ("жесткий" Brexit), чтобы ограничить последствия реализации этого варианта для предприятий и населения страны, сообщает во вторник газета "Суар".

Хотя ушедшее в отставку федеральное правительство Бельгии является "правительством по текущим делам" до новых парламентских выборов в мае, Ш.Мишель попросил в конце минувшего года государственные ведомства и региональные власти провести аналитическую работу с целью определить меры на случай, если британский парламент отвергнет соглашение.

Во вторник в Брюсселе организовано межминистерское совещание, посвященное разработке таких мер и подготовке соответствующего "чрезвычайного закона" на случай "жесткого" Brexit, сценарий которого в Бельгии считают достаточно вероятным.

"Суар" пишет, что, в случае провала во вторник вечером голосования по соглашению в Палате общин британского парламента, бельгийские предприятия могут столкнуться с проблемами таможенных сборов, регуляторного контроля и другими препятствиями для торговли.

Бельгийские власти сознают, что избавиться от этих проблем в отсутствие соглашения по Brexit будет невозможно, однако стремятся минимизировать последствия для национальной экономики и подданных.

Среди планируемых мер - набор дополнительного числа таможенников, чтобы избежать долгого ожидания в очередях на границе, создание около ста новых рабочих мест в Федеральном агентстве по безопасности продовольственной цепи, обеспечение уважения социальных прав бельгийцев, живущих в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, BREXIT, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет ЕС намерен придерживаться утвержденного соглашения по Brexit - Туск Бельгийский премьер заявляет, что в переговорах по Brexit - мяч на британской стороне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]