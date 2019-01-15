ВТБ (Азербайджан) поможет приобрести новые квартиры MİDA

ВТБ (Азербайджан) предлагает льготное ипотечное кредитование для желающих приобрести жилье Государственного Агентства Жилищного Строительства (ООО «MİDA») в Ясамальском жилом комплексе. Ставка составляет от 4%, первоначальный взнос - 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Кредит выдается на срок до 30 лет.
Продажа квартир стартует 25 января 2019 года. Льготный кредит на покупку жилья в комплексах агентства предоставляется отдельным категориям населения, среди которых - члены семей национальных героев, шехидов, государственные и военнослужащие, молодые семьи и др. Для его получения необходимо зарегистрироваться в системе «Льготное жилье» и создать личный электронный кабинет на портале «Электронное правительство».
Для оперативного оформления ипотеки специалисты ВТБ (Азербайджан) проводят предварительную консультацию клиентов и предоставляют детальную информацию об условиях кредитования.
Для справки:
Государственное Агентство Жилищного Строительства (ООО «MİDA») создано в 2016-м году Указом Президента Азербайджанской Республики. Основной целью ООО «MİDA» является обеспечение условий по возведению многоквартирных жилых домов и приобретению гражданами квартир на льготных условиях.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»