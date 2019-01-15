Глава МИД САР и новый спецпосланник ООН по Сирии провели первую встречу в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем провел во вторник в Дамаске первую встречу с новым спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает сирийское информагентство САНА.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги для достижения прогресса в сирийском конфликте и поделились соображениями относительно урегулирования политического кризиса.
В.аль-Муаллем поздравил норвежского дипломата с назначением на пост спецпосланника ООН по Сирии. Г.Педерсен со своей стороны выразил готовность приложить максимум усилий для достижения политического урегулирования в стране.
Норвежский дипломат Г.Педерсен занял пост спецпосланника ООН по Сирии 7 января 2019 года. Его предшественник - Стаффан де Мистура заявил об уходе с поста по личным причинам осенью прошлого года.
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Японии
Глава МИД Азербайджана обсуждает карабахское урегулирование с сопредседателями МГ ОБСЕ
Президент Азербайджана снял с должности главу Гостелевидения
Торговый дом Азербайджана открылся в Дубае
Азербайджан увеличил в 2018 году промпроизводство на 1,5%
Население Азербайджана в 2018г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%
SOCAR эвакуировала свыше 1,7 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ВТБ (Азербайджан) поможет приобрести новые квартиры MİDA
В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»