Глава МИД САР и новый спецпосланник ООН по Сирии провели первую встречу в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем провел во вторник в Дамаске первую встречу с новым спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает сирийское информагентство САНА.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги для достижения прогресса в сирийском конфликте и поделились соображениями относительно урегулирования политического кризиса.

В.аль-Муаллем поздравил норвежского дипломата с назначением на пост спецпосланника ООН по Сирии. Г.Педерсен со своей стороны выразил готовность приложить максимум усилий для достижения политического урегулирования в стране.

Норвежский дипломат Г.Педерсен занял пост спецпосланника ООН по Сирии 7 января 2019 года. Его предшественник - Стаффан де Мистура заявил об уходе с поста по личным причинам осенью прошлого года.