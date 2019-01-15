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Дальнее зарубежье 15.01.2019 16:39

Глава МИД САР и новый спецпосланник ООН по Сирии провели первую встречу в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем провел во вторник в Дамаске первую встречу с новым спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает сирийское информагентство САНА.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги для достижения прогресса в сирийском конфликте и поделились соображениями относительно урегулирования политического кризиса.

В.аль-Муаллем поздравил норвежского дипломата с назначением на пост спецпосланника ООН по Сирии. Г.Педерсен со своей стороны выразил готовность приложить максимум усилий для достижения политического урегулирования в стране.

Норвежский дипломат Г.Педерсен занял пост спецпосланника ООН по Сирии 7 января 2019 года. Его предшественник - Стаффан де Мистура заявил об уходе с поста по личным причинам осенью прошлого года.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ООН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]