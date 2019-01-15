Президент Азербайджана снял с должности главу Гостелевидения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и Радиовещание» Арифа Алышанова.
Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте главы государства.
А.Алышанов возглавлял общество с 16 августа 2006 года.
Ф.Исазаде
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