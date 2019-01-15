Компания Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была в очередной раз награждена престижным международным сертификатом Socially Devoted (социально-ориентированный), продемонстрировав самый высокий результат по количеству ответов на вопросы, заданные пользователями в социальных сетях.
Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети «Facebook» в четвертом квартале 2018 года. Согласно результатам данного мониторинга, за этот период компания продемонстрировала 100%-й результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook. Отметим, что подобный результат демонстрировался компанией Bakcell в течение всего 2018 года. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.
Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell, с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы и обращения клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.
Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах, и интересах представителей всех слоев населения страны.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»