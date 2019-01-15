Трамп призвал решить вопросы со строительством стены на границе на фоне угрозы новой волны мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо прекратить политические игры и решить вопрос с финансированием строительства заграждений на границе с Мексикой, так как ожидается новый масштабный поток нелегальных мигрантов из Центральной Америки.
"Новый большой "караван" направляется из Гондураса к нашей южной границе. Летающие в районе границы дроны не помогут их остановить. Только стена или железное ограждение помогут обеспечить безопасность нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
"Хватит играть в политические игры, нужно прекращать "шатдаун" (временную приостановку работы ведомств в США из-за непринятого проекта финансирования - ИФ)", - добавил американский президент.
Он подчеркнул, что такими темпами представители партия демократов скоро станет "партией преступлений".
"Удивительно, насколько они не хотят обеспечить безопасность наших границ", - настаивает Д.Трамп.
На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение.
"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - заявлял Д.Трамп.
Ранее во вторник стало известно, что еще одна крупная волна нелегальных иммигрантов вышла из города Сан-Педро Сула в Гондурасе в сторону США. Точкой сбора нелегалов стала городская автобусная станция, на которой, по различным данным, собрались от 700 до тысячи человек.
Первый "караван" из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.
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