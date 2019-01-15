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Дальнее зарубежье 15.01.2019 19:30

Трамп призвал решить вопросы со строительством стены на границе на фоне угрозы новой волны мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо прекратить политические игры и решить вопрос с финансированием строительства заграждений на границе с Мексикой, так как ожидается новый масштабный поток нелегальных мигрантов из Центральной Америки.

"Новый большой "караван" направляется из Гондураса к нашей южной границе. Летающие в районе границы дроны не помогут их остановить. Только стена или железное ограждение помогут обеспечить безопасность нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Хватит играть в политические игры, нужно прекращать "шатдаун" (временную приостановку работы ведомств в США из-за непринятого проекта финансирования - ИФ)", - добавил американский президент.

Он подчеркнул, что такими темпами представители партия демократов скоро станет "партией преступлений".

"Удивительно, насколько они не хотят обеспечить безопасность наших границ", - настаивает Д.Трамп.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - заявлял Д.Трамп.

Ранее во вторник стало известно, что еще одна крупная волна нелегальных иммигрантов вышла из города Сан-Педро Сула в Гондурасе в сторону США. Точкой сбора нелегалов стала городская автобусная станция, на которой, по различным данным, собрались от 700 до тысячи человек.

Первый "караван" из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.

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Тэги: США, ТРАМП, МИГРАНТЫ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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