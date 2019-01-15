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Карабахский конфликт 15.01.2019 17:20

Глава МИД Азербайджана обсуждает карабахское урегулирование с сопредседателями МГ ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В настоящее время Э.Мамедъяров проводит встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече также присутствует личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - сообщает twitter МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 16 января в Париже Э.Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]