Глава МИД Азербайджана обсуждает карабахское урегулирование с сопредседателями МГ ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В настоящее время Э.Мамедъяров проводит встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече также присутствует личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - сообщает twitter МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 16 января в Париже Э.Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде