SOCAR эвакуировала свыше 1,7 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала более 1700 нефтяников в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщается в информации, опубликованной на сайте компании.
«В связи с резким ухудшением погоды 17 января SOCAR максимально усилила меры безопасности. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег. Перевозка на берег более 1700 нефтяников воздушным и морским транспортом уже завершена», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, в связи с предстоящим ухудшением погоды также проведена просветительская работа, максимально прекращена работа в открытых условиях и организовано дежурство в нужных сферах.
«Кроме того, в связи с возможнми ЧС, с другими организациями и структурами поддерживается постоянная связь, текущая ситуация находится под контролем. На всех морских нефтегазовых месторождениях осуществляется дежурство со стороны судов и кораблей противопожарной охраны МЧС», - подчеркивается в сообщении.
По информации Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в связи с приближением Средиземноморского циклона в ночь с 16 на 17 января в Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий. В Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 28-33 м/с, с порывами до 35-38 м/с. В связи с изменением погоды направлены уведомления во все структуры и организации.
Департамент отмечает, что в акватории Каспийского моря ожидается сильный ветер с максимальной скоростью 30-35 м/с, с порывами в открытом море до 38-40 м/с. Ожидаемая максимальная высота волны в море может составить 6-8 метров и выше.
Н.Аббасова
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